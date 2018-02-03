Ринок криптовалют стабілізувався

Після неочікуваного обвалу в п'ятницю, ціни на найбільші криптовалюти стабілізувались та перейшли до росту

Всі найпопулярніші криптовалюти демонструють зростаючу тенденцію після падіння напередодні, інформує Економічна Правда.

Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

За останню добу ціна на Bitcoin зросла на 9,05%, Ethereum — на 10,55%, Ripple — на 21,52%, Bitcoin Cash — на 13,06%, Cardano – на 28,83%.

Нагадаємо, вартість криптовалюти біткоїн 2 лютого впала на 5,1% і торгувалася нижче 9 тисяч доларів за монету. Пізніше ціна опустилася до 8,2 тис доларів.

На думку дослідників, у 2013 році курс криптовалюти біткоїн виріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі.