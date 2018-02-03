Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Суббота, 03 февраля 2018 21:30

Ринок криптовалют стабілізувався

Ринок криптовалют стабілізувався

Після неочікуваного обвалу в п'ятницю, ціни на найбільші криптовалюти стабілізувались та перейшли до росту 

Всі найпопулярніші криптовалюти демонструють зростаючу тенденцію після падіння напередодні, інформує Економічна Правда.

Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

За останню добу ціна на Bitcoin зросла на 9,05%, Ethereum — на 10,55%, Ripple — на 21,52%, Bitcoin Cash — на 13,06%, Cardano – на 28,83%.

Нагадаємо, вартість криптовалюти біткоїн 2 лютого впала на 5,1% і торгувалася нижче 9 тисяч доларів за монету. Пізніше ціна опустилася до 8,2 тис доларів.

На думку дослідників, у 2013 році курс криптовалюти біткоїн виріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі.

Прочитано 157 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Китайська текстильна компанія планує створити роздрібну мережу в Україні Рейтинг економічної свободи: Україна посіла 150 місце серед 180 країн світу »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Февраль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.