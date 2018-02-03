Ринок криптовалют стабілізувався

Всі найпопулярніші криптовалюти демонструють зростаючу тенденцію після падіння напередодні, інформує Економічна Правда.
Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.
За останню добу ціна на Bitcoin зросла на 9,05%, Ethereum — на 10,55%, Ripple — на 21,52%, Bitcoin Cash — на 13,06%, Cardano – на 28,83%.
Нагадаємо, вартість криптовалюти біткоїн 2 лютого впала на 5,1% і торгувалася нижче 9 тисяч доларів за монету. Пізніше ціна опустилася до 8,2 тис доларів.
На думку дослідників, у 2013 році курс криптовалюти біткоїн виріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі.