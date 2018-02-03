Китайська текстильна компанія планує створити роздрібну мережу в Україні

Компанія YUYUE Home Textile експортує продукцію в 59 країн і регіонів, у тому числі країни Африки, Францію, Швецію

YUYUE Home Textile, одна з найбільших в Китаї текстильних компаній з виробництва і переробки льону, а також виробництва та продажу текстильної продукції, планує запуск роздрібної мережі в Україні на 2018-2020 рр.. і розглядає Україну як зручну платформу для розвитку бізнесу в європейському регіоні, повідомляють Фінанси.ua.

Згідно з повідомленням на сайті компанії Spenser&Kauffmann, вона виступила юридичним консультантом YUYUE Home Textile з питань корпоративного структурування бізнесу у зв’язку з інвестиційним проектом в Україні.

Spenser&Kauffmann консультувала YUYUE у зв’язку зі створенням оптимальної структури виходу на український ринок, корпоративним структуруванням бізнесу, фінансуванням проекту, а також юридичним аудитом низки об’єктів нерухомості в центрі Києва для організації роздрібної мережі.

Плани компанії в Україні включають, зокрема, створення технологічної бази для виробництва лляного волокна, що включає вирощування, посадку і переробку льону.

Зазначимо, що в Україні в жовтні 2016 року зареєстровано ТОВ “Юй’Юе” (YUYUE, Київ), з статутним капіталом 289,5 тис. грн, у якому компанія YUYUE Home Textile володіє 74%, ще 26% належить керівнику компанії — громадянину Франції Лі Жан-Іву.

Основним видом діяльності компанії зазначено вирощування прядивних культур. Крім того, в числі видів діяльності — підготовка та прядіння текстильних волокон, ткацьке виробництво, оптова торгівля текстилем.

Також в Києві в жовтні 2017 року зареєстровано ТОВ “Йотекс” зі статутним капіталом 313 тис. грн з аналогічним розподілом часок тих самих співвласників.

Основний вид діяльності компанії — оптова торгівля текстильними товарами, а також роздрібна торгівля текстилем, одягом і взуттям, посередницькі послуги в торгівлі.