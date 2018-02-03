Уряд планує затвердження механізму відстрочення ПДВ для імпортного обладнання на засіданні 7 лютого

Уряд має намір затвердити механізм відстрочення податку на додану вартість (ПДВ) для ввезення імпортного обладнання на найближчому засіданні, яке заплановане на 7 лютого, передає Інтерфакс-Україна.
"Буквально на наступному засіданні уряду буде затверджено порядок, як це працюватиме (відстрочення ПДВ на 24 місяці під час ввезення імпортного обладнання)", — повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час робочої поїздки до Богуслава (Київська обл.) на нараді з керівниками найбільших українських підприємств легкої промисловості.
Як повідомлялося, наприкінці 2017 року Верховна Рада запровадила на 2018-2019 рр. можливість 24-місячної виплати рівними частинами податку на додану вартість (ПДВ) під час імпорту обладнання.
"Ми на цей політичний сезон пропонуємо якісний порядок денний, низку економічних законопроектів", — додав він.