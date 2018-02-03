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Точка зору бізнесу

Суббота, 03 февраля 2018 09:44

Уряд планує затвердження механізму відстрочення ПДВ для імпортного обладнання на засіданні 7 лютого

Уряд планує затвердження механізму відстрочення ПДВ для імпортного обладнання на засіданні 7 лютого

Прем'єр-міністр України повідомив, що на наступному засіданні уряду буде затверджено порядок відстрочення ПДВ

 Уряд має намір затвердити механізм відстрочення податку на додану вартість (ПДВ) для ввезення імпортного обладнання на найближчому засіданні, яке заплановане на 7 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

"Буквально на наступному засіданні уряду буде затверджено порядок, як це працюватиме (відстрочення ПДВ на 24 місяці під час ввезення імпортного обладнання)", — повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час робочої поїздки до Богуслава (Київська обл.) на нараді з керівниками найбільших українських підприємств легкої промисловості.

Як повідомлялося, наприкінці 2017 року Верховна Рада запровадила на 2018-2019 рр. можливість 24-місячної виплати рівними частинами податку на додану вартість (ПДВ) під час імпорту обладнання.

"Ми на цей політичний сезон пропонуємо якісний порядок денний, низку економічних законопроектів", — додав він.

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