В 2018 році уряд планує повернути МВФ 44 мільярди боргу

У затвердженій Програмі управління державним боргом на 2018 рік вказано плани по сплаті зовнішнього та внутрішнього держборгу

Погашення зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) на поточний рік заплановано у обсязі 43,7 млрд грн, перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) — 8,3 млрд грн, перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) — 3,8 млрд грн. Про це йдеться у Програмі управління державним боргом на 2018 рік, передає НВ-Бізнес.

У 2018 році платежі з погашення державного боргу заплановані у обсязі 175,7 млрд грн, з яких 114 млрд грн, або 64,9%, становлять платежі за внутрішнім боргом, а 61,7 млрд грн, або 35,1% — платежі за зовнішніми боргами.

Обсяг платежів з обслуговування держборгу на 2018 рік прогнозується у сумі 130,2 млрд грн, з яких 79,3 млрд грн, або 60,9% — платежі за внутрішнім боргом, 50,8 млрд грн, або 39,1% — платежі за зовнішніми боргами.

Крім того, за реструктуризованими єврооблігаціями 2015 року Україна має виплатити 27,3 млрд грн, за єврооблігаціями 2017 року — 6,6 млрд грн, за кредитами МВФ і МБРР — відповідно 5,2 млрд грн і 3,1 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у березні 2015 року Україна і МВФ підписали меморандум про економічну і фінансову політику, яку країна має проводити умежах програми EFF. Всього програмою передбачено отримання Україною близько $17 млрд, з яких вже виділено $7,7 млрд.