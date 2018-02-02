Канада висловила бажання побудувати сонячну електростанцію на Луганщині

Інвестори з Канади проявили інтерес до впровадження проекту із встановлення сонячної електростанції потужністю 150 МВт на Луганщині

Канадські інвестори зацікавлені у реалізації проекту із встановлення сонячної електростанції потужністю 150 МВт на Луганщині, передає УНН з посиланням на прес-службу Держенергоефективності.

“Представники канадських компаній проявили інтерес до впровадження проекту із встановлення сонячної електростанції потужністю 150 МВт на Луганщині. Планується 3 черги будівництва по 50 МВ кожна”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, планується 3 черги будівництва по 50 МВ кожна. В рамках проекту також розглядається можливість встановлення електроакумулюючих станцій для стабілізації подачі електроенергії.

Більше того, канадські інвестори повідомили про плани встановлювати подібні СЕС потужністю 150 МВт у західних чи південних областях України та висловили зацікавленість у спільних з Україною проектах із виробництва енергії з біомаси та відходів.