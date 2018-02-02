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Пятница, 02 февраля 2018 15:48

Програму управління держборгом на 2018 рік затверджено — Мінфін

Програму управління держборгом на 2018 рік затверджено — Мінфін

Програма спрямована на здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним боргом

Міністерство фінансів України затвердило Програму управління державним боргом на 2018 рік. Про це повідомляють Фінанси.ua посилаючись на прес-службу Мінфіну.

Як пояснили у відомстві, даний документ розробляється, затверджується і публікується Мінфіном щороку, в місячний термін після початку відповідного бюджетного періоду.

Програма спрямована на здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним боргом; визначення планованої суми і суми боргових інструментів, за допомогою яких планується фінансування Державного бюджету України в 2018 році.

Програмою передбачається планування видатків держбюджету з погашення та обслуговування державного боргу відповідно до: графіка платежів по вже існуючих державних боргах на момент складання проекту державного бюджету на 2018 рік; планових обсягів запозичень на 2018 рік на фінансування державного бюджету; прогнозних процентних ставок і курсів валют; прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Нагадаємо, державний і гарантований державою борг України за 2017 рік склав 2,142 трлн гривень, збільшившись, в порівнянні з 2016 роком на 11%, або на 211,87 млрд гривень.

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