Гройсман прогнозує стрибок розвитку промисловості в 2018 році

Політика уряду, направлена на прискорення економічного зростання, дозволить зробити 2018-й роком розвитку промисловості, створення нових підприємств та зростання середньої заробітної плати до 10 тис. грн. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись з працівниками одного з підприємств легкої промисловості у Богуславі на Київщині, повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

Глава уряду звернув увагу, що легка промисловість увійшла до переліку галузей, які є рушіями розвитку економіки. Завдання – розвинути цей потенціал і дати можливість підприємствам залучати нові технології, створювати нові робочі місця. Один з кроків у цьому напрямку — ухвалення нещодавно представленого пакету в 35 економічних законопроектів, які стосуються захисту бізнесу, доступу до ресурсів, заохочення інновацій тощо.

"Я хотів би, аби було більше продукції, зростала зарплата. Думаю, що в середньому зарплата цього року має бути біля 10 тис. грн. Це початок... Для нас важливо, аби приймаючи рішення та закони, ми створювали умови розвитку для підприємництва", — сказав Гройсман.

Глава уряду у п'ятницю, 2 лютого, знаходиться у Київській області, де знайомиться з роботою підприємств легкої промисловості.