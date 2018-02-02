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Точка зору бізнесу

Пятница, 02 февраля 2018 14:20

АМКУ: Через відсутність регулювання лотерейного ринку бюджет втрачає сотні мільйонів

АМКУ: Через відсутність регулювання лотерейного ринку бюджет втрачає сотні мільйонів

АМКУ: Через відсутність регулювання лотерейного ринку бюджет втрачає сотні мільйонів

За останні два роки, якщо порівнювати з попередніми періодами, державний бюджет України недоотримав близько 538 млн грн через відсутність зваженої державної політики на ринку розповсюдження лотерей, передає Апостроф.

Такі факти в ході презентації масштабного дослідження лотерейного ринку, проведеного АМКУ, оприлюднила державний уповноважена Антимонопольного комітету Агия Загребельського.

"Якщо порівнювати податки з минулими періодами, то мінімум 538 млн грн держава втратила лише за останні два роки", — сказала вона.

У той же час, проект ліцензійних умов для лотерейних операторів, запропонований Міністерством фінансів, за своєю суттю здавлює ринок, а не розвиває його, що призведе до ще більше зменшення податкових відрахувань. Про це заявив представник лотерейного оператора Євген Власенко.

За його словами, в жодній успішній країні не беруть гроші за кожну точку реалізації лотерей. І, як правило, не продають ліцензії, а видають за підсумками тендера найкращим претендентам, які потім вже забезпечують зростаючі надходження в бюджет в результаті своєї діяльності, а не до її початку.

Характерно, що глава АМКУ Юрій Терентьєв засідання комітету проігнорував. Але при цьому взяв участь в інших засіданнях Антимонопольного комітету.

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