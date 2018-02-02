НБУ прогнозує міжнародні резерви на кінець 2019 року на рівні 17,8 млрд доларів

За інформацією Інтерфакс-Україна, великі зовнішні виплати за держборгом в умовах обмеженого фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших МФО призведуть до зниження міжнародних резервів до $17,8 млрд на кінець 2019 року замість очікуваних раніше $21,1 млрд, і для їх відновлення необхідно вже в 2020 році розпочати нову програму з МВФ, вважає Національний банк України.

"У 2019 і 2020 роках через пікові виплати за зовнішнім держборгом очікується формування дефіциту зведеного платіжного балансу, внаслідок чого міжнародні резерви скорочуватимуться — до $18,6 млрд або трьох місяців імпорту майбутнього періоду", — такий прогноз дає НБУ в інфляційному звіті в п'ятницю.

"Ключовим припущенням цього прогнозу є співпраця з МВФ за програмою EFF у 2018 році та підписання нової програми в 2020 році (й отримання за нею $2 млрд протягом цього року)", — додає регулятор.

Нацбанк наголошує, що це дасть змогу зберегти доступ до міжнародних ринків капіталу на прогнозному горизонті.

НБУ нагадує, що в 2017 році міжнародні резерви зросли на 21% — до $18,8 млрд, що відповідає 3,6 місяця майбутнього імпорту.

Поточного року регулятор очікує залучення одного траншу від МВФ у розмірі $2 млрд, а також отримання по $0,6 млрд кредитів від ЄС та Світового банку, що дасть змогу збільшити міжнародні резерви до $20,5 млрд, або 3,7 місяця імпорту майбутнього періоду на кінець 2018 року, хоча раніше Нацбанк прогнозував їх на рівні $23,2 млрд.

НБУ також зазначає, що заклав у прогноз розміщення Україною єврооблігацій у 2018 році на $2,5 млрд, у 2019 році — на $1,5 млрд і у 2020 році — на $2,5 млрд, а також відновлення фінансування від ЄС у 2020 році після перерви в 2019 році й отримання з цього джерела $1 млрд.

Згідно з оприлюдненими у звіті графіками, щорічні зовнішні виплати за держборгом і боргом держкомпаній зростуть приблизно з $5 млрд у 2017 році до $9 млрд у 2018-му та 2019 роках і $8,2 млрд у 2020 році.