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Точка зору бізнесу

Пятница, 02 февраля 2018 13:43

НБУ прогнозує міжнародні резерви на кінець 2019 року на рівні 17,8 млрд доларів

НБУ прогнозує міжнародні резерви на кінець 2019 року на рівні 17,8 млрд доларів

Пікові виплати за зовнішнім боргом призведуть до зменшення зведеного платіжного балансу, внаслідок чого міжнародні резерви скорочуватимуться

За інформацією Інтерфакс-Україна, великі зовнішні виплати за держборгом в умовах обмеженого фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших МФО призведуть до зниження міжнародних резервів до $17,8 млрд на кінець 2019 року замість очікуваних раніше $21,1 млрд, і для їх відновлення необхідно вже в 2020 році розпочати нову програму з МВФ, вважає Національний банк України.

"У 2019 і 2020 роках через пікові виплати за зовнішнім держборгом очікується формування дефіциту зведеного платіжного балансу, внаслідок чого міжнародні резерви скорочуватимуться — до $18,6 млрд або трьох місяців імпорту майбутнього періоду", — такий прогноз дає НБУ в інфляційному звіті в п'ятницю.

"Ключовим припущенням цього прогнозу є співпраця з МВФ за програмою EFF у 2018 році та підписання нової програми в 2020 році (й отримання за нею $2 млрд протягом цього року)", — додає регулятор.

Нацбанк наголошує, що це дасть змогу зберегти доступ до міжнародних ринків капіталу на прогнозному горизонті.

НБУ нагадує, що в 2017 році міжнародні резерви зросли на 21% — до $18,8 млрд, що відповідає 3,6 місяця майбутнього імпорту.

Поточного року регулятор очікує залучення одного траншу від МВФ у розмірі $2 млрд, а також отримання по $0,6 млрд кредитів від ЄС та Світового банку, що дасть змогу збільшити міжнародні резерви до $20,5 млрд, або 3,7 місяця імпорту майбутнього періоду на кінець 2018 року, хоча раніше Нацбанк прогнозував їх на рівні $23,2 млрд.

НБУ також зазначає, що заклав у прогноз розміщення Україною єврооблігацій у 2018 році на $2,5 млрд, у 2019 році — на $1,5 млрд і у 2020 році — на $2,5 млрд, а також відновлення фінансування від ЄС у 2020 році після перерви в 2019 році й отримання з цього джерела $1 млрд.

Згідно з оприлюдненими у звіті графіками, щорічні зовнішні виплати за держборгом і боргом держкомпаній зростуть приблизно з $5 млрд у 2017 році до $9 млрд у 2018-му та 2019 роках і $8,2 млрд у 2020 році.

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