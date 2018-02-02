Нафта відновлює позиції після недавнього падіння

Ціни на нафту еталонних марок продовжують підвищуватися в п'ятницю на тлі позитивних прогнозів аналітиків. Зростання котирувань в четвер стало максимальним більш ніж за тиждень, повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись наMarketWatch.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,17 (0,24%) — до $ 69,82 за барель. На торгах попереднього дня їх ціна виросла на $ 0,76 (1,1%) і становила $ 69,65 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень вранці в п'ятницю збільшилися на $ 0,29 (0,44%) — до $ 66,09 за барель. За підсумками минулої сесії їх ціна підскочила на $ 1,07 (1,65%) і становила $ 65,8 за барель.

"Ребалансування нафтового ринку, ймовірно, досягнуто, причому на шість місяців раніше, ніж ми очікували", — йдеться в звіті Goldman Sachs.

Аналітики банку підвищили прогноз цін на нафту марки Brent на три місяці — до $ 75 за барель, шість місяців — до $ 82,5 за барель і на дванадцять місяців — до $ 75 за барель з раніше очікуваних $ 62 за барель. Разом з тим вони вважають, що до 2020 року котирування знову знизяться до $ 60 за барель на тлі підвищення видобутку сланцевої нафти в США.

Банк очікує, що в 2018 році дефіцит пропозиції нафти на світовому ринку складе 200 тис. барелів на добу, а в наступному році на ринку буде спостерігатися профіцит у розмірі 730 тис. б / д.

Шведський банк SEB підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent в поточному році до $ 65 за барель у порівнянні з раніше очікуваними $ 55 за барель, в 2019 році — до $ 65 за барель з $ 60 за барель. Умови на світовому ринку в 2018 році виглядають більш жорсткими, враховуючи продовження угоди ОПЕК + про обмеження видобутку до кінця року і очікуване підвищення попиту на 1,8% в цьому і наступному році, повідомляється в звіті аналітиків банку. Підтримку котируванням можуть надати також ослаблення курсу долара США і зростання політичних ризиків.

Раніше експерти Morgan Stanley заявляли про можливий підйом ціни Brent до $ 75 за барель в цьому році, а аналітики JPMorgan не виключають зростання приблизно до $ 78 за барель у разі погіршення ситуації з поставками більш швидкими темпами, ніж передбачається зараз.