У МВФ ще не вирішив щодо дати візиту місії до Києва

Міжнародний валютний фонд (МВФ) нині не має якихось часових орієнтирів щодо прибуття місії в Україну у рамках четвертого перегляду програми EFF, повідомив офіційний представник Фонду Вільям Мюррей (William Murray), передає Інтерфакс-Україна.

"У мене немає якихось відомостей щодо прибуття місії. Відповідний час ще не було визначено", — сказав він під час традиційного брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Bloomberg у Давосі висловив сподівання, що орієнтовно до квітня місія МВФ відвідає Київ, після чого Україна зможе отримати черговий транш від МВФ.

У свою чергу голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин повідомив, що місія МВФ орієнтовно прибуде до Києва в середині лютого.

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $17,5 млрд) із першим траншем у $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза у зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою та зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з В.Гройсманом у квітні 2016 року переговори щодо продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише в середині вересня, четвертий — 3 квітня 2017 року.

У рамках четвертого перегляду, який відкриває шлях для отримання п'ятого траншу, МВФ ще продовжує вивчати ухвалений Верховною Радою закон про пенсійну реформу. Окрім цього, Україна має прийняти законодавство про створення антикорупційного суду, реформувати, а також здійснити коригування внутрішніх тарифів на газ відповідно до раніше затвердженої формули.

Нещодавно Київ виконав одну з умов перегляду — було ухвалено новий закон про приватизацію. Окрім того, П.Порошенко вніс до ВР кандидатуру Якова Смолія на посаду глави НБУ, яка фактично стала вакантною з весни минулого року, коли нинішня глава Валерія Гонтарева подала у відставку.