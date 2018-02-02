Установчі документи та статут Експортно-кредитного агентства ухвалено

Урядовий комітет схвалив проекти установчих документів Експортно-кредитного агентства, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

“1 лютого, урядовий комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності схвалив проекти установчих документів Експортно-кредитного агентства”, — йдеться у повідомленні міністерства.

Планується, що Агентство буде створене у формі публічного акціонерного товариства (ПАТ).

Зазначається, що відповідальним за виконання дій, пов’язаних із здійсненням приватного розміщення акцій приватного акціонерного товариства стане Мінекономрозвитку. Кількість акції у першому випуску становитиме 200 тисяч штук.

Статутний капітал Агентства становитиме 200 млн грн і забезпечуватиметься з коштів державного бюджету.

Крім того, урядовий комітет схвалив також Статут ПАТ “Експортно-кредитне агентство”, Положення про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію Агентства, Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради ЕКА.

В Мінекономрозвитку очікують, що у лютому проекти установчих документів ЕКА схвалить Уряд, а протягом найближчих 4-х місяців завершиться і весь юридичний процес, пов’язаний зі створенням агентства.

“Після цього вже розпочнеться відбір відповідних кваліфікованих фахівців, які будуть допомагати українським експортерам з кредитуванням і страхуванням”, — зазначив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.

Експортно-кредитне агентство здійснюватиме страхування, перестрахування і надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту. Воно також братиме участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортним кредитом і надаватиме консультації експортерам.