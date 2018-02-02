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Пятница, 02 февраля 2018 09:52

Ринок криптовалют обвалюється

Ринок криптовалют обвалюється

Криптовалюти починають втрачати в ціні, найпопулярніша криптовалюта біткоїн впала нижче 9 тисяч доларів 

 Вартість криптовалюти біткоїн за останню добу впала на 5,1% і торгується нижче 9 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані біржі CoinDesk, інформує УНІАН

Станом на 9:00 біткоїн торгується на рівні 8,590 тисяч доларів за монету. 

В п’ятницю зранку 99 зі 100 найбільших криптовалют показують зниження. 

За останній місяць криптовалюта впала більш ніж вдвічі. Схожа ситуація спостерігається на всьому криптовалютном ринку. 

На думку дослідників, у 2013 році курс криптовалюти біткоїн зріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі. 

 

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