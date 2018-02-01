За січень 2018 року в Україні збільшились продажі нових легкових авто на 37%

Експерти асоціації "Укравтопром" повідомили, що за січень було продано 6,6 тис. нових легкових авто

У перший місяць 2018 року українці придбали 6,6 тис. нових легкових автомобілів, що на 37 відсотків перевищує аналогічні продажі у 2016 році. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром", передає Укрінформ.

"В перший місяць 2018 року українці придбали 6,6 тис. нових легкових автомобілів. В результаті січневі реєстрації нових машин у порівнянні з минулим роком зросли на 37 відсотків. Лідером на старті 2018 року став японський бренд Toyota. В заліку у нього 941 од. реалізованих на українському ринку нових машин. У порівнянні з січнем минулого року попит на Тойоти зріс на 91 відсоток", — йдеться у повідомленні.

Друга позиція на ринку у Renault — 589 шт. Відносно результату річної давності реалізація автомобілів цього французького бренду збільшилася на 21 відсоток.

На третьому місці Volkswagen. Власниками нових Volkswagen в січні стали 576 українців (+30% до січня 2017).

З ростом продажів у 56% четвертим за популярністю брендом в Україні став Nissan, на автомобілях якого свій вибір зупинили 447 покупців.

Замикає п’ятірку лідерів місяця Skoda — 438 шт. (+55%).

Також в ТОП-10 січня увійшли: Mazda — 321 шт. (+84%); KIA — 312 шт. (+2%); Ravon — 306 шт. (+212%); Audi — 286 шт. (+175%) і Suzuki — 277 шт. (+147%).

Автомобілем місяця став Volkswagen Golf, на ньому свій вибір в січні зупинили 318 автомобілістів.