ФАО прогнозує рекордний рівень запасів зерна в поточному маркетинговому сезоні

За інформацією Продовольчої сільськогосподарської організації Об’єднаних націй світове виробництво зернових в 2017 році становить 2 640 млн. тонн, що є новим світовим рекордом

Поточний маркетинговий сезон (2017/18) завершиться рекордним рівнем світових запасів пшениці та кукурудзи, оскільки збори врожаю будуть вищі, ніж прогнозувалося раніше. Про це йдеться в новому прогнозі ФАО “Пропозиція зернових і попит на зернові”, передає УНН з посиланням на прес-службу Продовольчої сільськогосподарської організації Об’єднаних націй (ФАО).

“Глобальні ринки всіх великих зернових залишаються добре збалансованими і підтримуваними рекордними рівнями запасів. Очікується, що співвідношення запасів до споживання досягне найвищого рівня за останні 16 років”, — повідомили в ФАО.

Так, за інформацією ФАО, світове виробництво зернових в 2017 році становить 2 640 млн. тонн, що на 1,3% вище, ніж в 2016 році, і є новим світовим рекордом.

“Прогноз був збільшений на 13,5 млн. тонн з грудня, причому показник по виробництву фуражного зерна зріс головним чином за рахунок збільшення виробництва кукурудзи в Китаї, Мексиці і Європейському союзі”, — додали в ФАО.

Зріс також прогноз організації по виробництву пшениці в 2017 році в зв’язку з очікуваннями хороших урожаїв в Канаді і Російської Федерації, а також по рису після перерахунку обсягів виробництва в Китаї.

Прогнозоване споживання зернових в сезоні 2017/18 року також було переглянуто в сторону збільшення: тепер воно виросло на 1,4% з рівня 2016/17 року. Перегляд у сторону збільшення відображає помітний стрибок в попиті на фуражне зерно. Попит на нього в якості корму для тварин за прогнозами досягне рекордно високого рівня на тлі значного зростання, очікуваного в Бразилії, Китаї, ЄС і Мексиці.

“Оскільки зростання пропозиції зернових буде випереджати зростання попиту на них, запаси виростуть у порівнянні з і без того високими рівнями на момент відкриття сезону, що забезпечить комфортне співвідношення світових запасів до споживання в розмірі 27,7% — найвище значення цього показника починаючи з 2001/02 року”, — уточнили в ФАО.

При цьому очікується, що обсяги міжнародної торгівлі скоротяться незначно за всіма основними зерновими культурами, крім кукурудзи.

Нагадаємо, урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року склав 61,3 млн т , що на 7,3% менше, ніж в 2016 році, але без урахування тимчасово окупованій території Криму і частини зони проведення АТО.