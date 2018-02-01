За 2017 рік ДФС нарахувала 819 млн гривень податків роботодавцям-порушникам

Роботодавцям, що порушили податкове законодавство було нараховано 664 млн гривень податків на доходи фізичних осіб

У 2017 році Державна фіскальна служба донарахувала 819 млн гривень роботодавцям, які порушували податкове законодавство при сплаті заробітної плати та інших доходів фізичним особам, інфрмують Фінанси.ua.

Про це повідомив директор управління податків та зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк.

За його словами, із загальної донарахованої суми майже 664 млн гривень становить податок на доходи фізичних осіб, 122 млн гривень — єдиний соцвнесок і понад 33 млн гривень — військовий збір.

Під час перевірок встановлено порушення законодавства у 60% суб’єктів господарювання.

За результатами податкового контролю було виявлено близько 5 тис. осіб, праця яких використовувалась роботодавцями без оформлення трудових відносин.

ДФС виявила 3,5 тис. неофіційно працевлаштованих працівників за січень-жовтень 2017 року.