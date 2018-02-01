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Четверг, 01 февраля 2018 16:24

Сьогодні митниця перейшла на принцип "єдиного вікна"

Сьогодні митниця перейшла на принцип &quot;єдиного вікна&quot;

Принцип "єдине вікно" допоможе швидше та зручніше оформити митні декларації, також він зменшить корупцію на митниці

З 1 лютого 2018 року митниця перейшла на оформлення митних декларацій за принципом "єдиного вікна" у повному обсязі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає Укрінформ.

"Сьогодні митниця перейшла на оформлення митних декларацій за принципом "єдиного вікна" у повному обсязі", — йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначають, що "єдине вікно" усуває необхідність "біганини по кабінетах" для декларантів чи перевізників, бо система запроваджує обмін інформацією між митницею та іншими структурами, що здійснюють ветеринарно-санітарний, санітарно-епідеміологічний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль.

"Я вважаю, що "єдине вікно" є важливим кроком на шляху боротьби з корупцією, адже система виключає будь-які контакти між суб'єктами ЗЕД та суміжними службами. Крім того, це сприятиме зменшенню часу необхідного для проходження всіх контрольних процедур при ввезенні та вивезенні товарів, зробить процедуру "проходження митниці" для підприємців більш прогнозованою", — зазначив Продан.

Як відомо, з 1 серпня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України "Деякі питання реалізації принципу "єдиного вікна" під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю" від 25 травня 2016 року № 364, якою запроваджується митне оформлення товарів і транспортних засобів за принципом "єдиного вікна".

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