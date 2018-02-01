З 2017 року сукупність витрат на виробництво сільгосппродукції зросли на 22%

Дерстат зазначає, що через зростання цін на складові собівартості ціни на м'ясну продукцію також виросли на 28-39%

У 2017 році в Україні витрати на виробництво сільськогосподарської продукції зросли на 21,8%. Про це повідомляє Держстат, передає УНН.

Сукупність витрат на виробництво рослинницької продукції зросли на 23,1%, а тваринницької — на 18,2%.

Обсяг витрат на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві в 2017 році збільшився на 24,6%.

Раніше в Держстаті повідомляли, що в минулому році подорожчали всі види м'ясних продуктів. Свинина додала в ціні 39%, яловичина — 33%, курка в тушці — 28%. Фахівці пов'язують це зі зростанням цін на складові собівартості м'ясної продукції, зокрема:

— подорожчанням кормів на 17%;

— подорожчанням комунальних послуг на 10%;

— подорожчанням паливно-мастильних матеріалів (палива) на 30%;

— підвищенням заробітних плат в секторі більш ніж на 25%.

Експерти прогнозують, що за підсумками 2018 року видатки на виробництво сільгосппродукції в Україні виростуть ще як мінімум на 30%.

"Чи можемо говорити про те, що по закінченню 2018 року видатки на виробництво сільськогосподарської продукції зростуть як мінімум на 30%. Адже близько 78% собівартості зерна — це мінеральні добрива і паливо, яке не дешевшає", — зазначив економічний експерт Олександр Охріменко додавши, що вартість м'яса в Україні також подорожчає.

При цьому, він скептично ставиться до заяв АМКУ про наявність монополії на ринку курятини і пояснює, що подорожчання цього виду м'яса пов'язане з ринковими процесами, а не масштабами виробництва.

"На ринку курятини монополії немає. По-перше, у нас присутні як мінімум три-чотири компанії виробника продукції. А щодо змови — тут варто звернути увагу на вартість енергії на птахофабриках. Там споживання йде досить не маленьке, ціни на енергоносії на місці не стоять, що прямо відбивається на вартості продукту", — сказав він.