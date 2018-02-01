Кредити збільшили в ціні на 1,1 відсоткового пункту після підвищення облікової ставки

Нацбанк підвищив облікову ставку для сприяння поступового зниження споживчої інфляції, а також поверненню її в цільовий діапазон у 2019 році

Середньозважена вартість кредитів на міжбанківському ринку в перші п'ять днів після підвищення облікової ставки зросла на 1,1 відсоткового пункту (в. п.) — до 15,1% річних, констатує Національний банк України (НБУ) в макроекономічному та монетарному огляді за січень 2018 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними НБУ, український індекс міжбанківських ставок за цей період зріс на 1,4 в. п.

"З урахуванням реакції гривневих ринкових процентних ставок на попередні рішення про підвищення облікової ставки такі зміни свідчать про ефективність трансмісійного механізму монетарної політики через канал процентних ставок", — зазначає Нацбанк.

Як повідомлялося, НБУ з 26 січня 2018 року підвищив облікову ставку до 16% з 14,5%.

"Більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у 2019 році", — прокоментував Нацбанк своє рішення.

Це вже третє рішення про підвищення облікової ставки. НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% річних до 13,5% річних 27 жовтня 2017 року й потім до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року.

За даними НБУ, ефект від підвищення облікової в грудні 2017 року був менш вираженим через значні коливання ліквідності банківської системи наприкінці року.

Востаннє центробанк знижував облікову ставку — до 12,5% річних з 13% річних — 26 травня 2017 року. До цього НБУ знизив ставку з 14 квітня 2017 року до 13% річних з 14% річних, яку було встановлено 28 жовтня 2016 року.

У разі відсутності значних ознак зниження інфляційного тиску в найближчій перспективі НБУ може вдатися до подальшого підвищення облікової ставки з метою повернення інфляції до встановлених середньострокових цілей.