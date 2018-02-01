Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Четверг, 01 февраля 2018 14:58

Держказначейство відзвітувалось про збільшення залишку на рахунку

Держказначейство відзвітувалось про збільшення залишку на рахунку

Станом на 1 лютого залишок на єдиному рахунку  склав 20,105 мільярда гривень, що на 43% менше ніж був станом на на 1 лютого 2017 року

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 лютого 2018 року склав 20,105 мільярда гривень, що в 4 рази перевищує показник на 1 січня, інформує УНІАН

Як повідомляється на сайті Держказначейства, у порівнянні з показником роком раніше — на 1 лютого 2017 року — залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства скоротився на 42,3%. 

Раніше повідомлялось, що залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 мільярда гривень, що в 10,6 разів менше показника на 1 грудня 2017 року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками. 

 

Прочитано 43 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « МВФ: Ріст міжнародних резервів України недостатній Кредити збільшили в ціні на 1,1 відсоткового пункту після підвищення облікової ставки »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Февраль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.