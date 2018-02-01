Держказначейство відзвітувалось про збільшення залишку на рахунку

Станом на 1 лютого залишок на єдиному рахунку склав 20,105 мільярда гривень, що на 43% менше ніж був станом на на 1 лютого 2017 року

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 лютого 2018 року склав 20,105 мільярда гривень, що в 4 рази перевищує показник на 1 січня, інформує УНІАН.

Як повідомляється на сайті Держказначейства, у порівнянні з показником роком раніше — на 1 лютого 2017 року — залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства скоротився на 42,3%.

Раніше повідомлялось, що залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 мільярда гривень, що в 10,6 разів менше показника на 1 грудня 2017 року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.