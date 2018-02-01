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Четверг, 01 февраля 2018 14:17

МВФ: Ріст міжнародних резервів України недостатній

МВФ: Ріст міжнародних резервів України недостатній

Голова представництва МВФ в Україні Йост Люнгманн пояснив, що щоб забезпечити захист від зовнішніх шоків резерви мають бути на рівні 30 млрд доларів

Міжнардні резерви України мають сягати близько 30 мільярдів доларів, сьогоднішнього рівня у близько 19 млрд дол. недостатньо. Про це сказав голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман під час зустрічі "Глобальний огляд економіки України 2018", передає УНН.

"Це також пов'язано і з нарощування міжнародних резервів, які збільшилися, і це позитивно. Ми бачили зростання з 6,5 мільярдів доларів у 2015 році до близько 19 мільярдів доларів зараз. Цього недостатньо, ми повинні йти далі, до близько 30 мільярдів доларів", — зазначив Й.Люнгман.

Це важливо, щоб забезпечити захист від зовнішніх шоків, зазначив він.

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