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Точка зору бізнесу

Четверг, 01 февраля 2018 13:12

За 2017 рік Україна збільшила імпорт газу з ЄС на 27%

За 2017 рік Україна збільшила імпорт газу з ЄС на 27%

Як повідомляє "Нафтогаз України", кількість імпортерів газу в 2017 році становила 67 компаній

Україна в 2017 році збільшила імпорт газу з європейських країн на 27% (на 3 млрд куб. м) — до 14,1 млрд куб. м, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України", передає Інтерфакс-Україна.

"Важливим результатом року стало збільшення обсягів і частки імпорту приватними трейдерами та споживачами газу. Минулого року ці компанії імпортували в 1,8 разу більше газу, ніж у 2016 році — 5,4 млрд куб. м проти 2,9 млрд куб. м. У 2017 році газ в Україну імпортували 67 компаній (у 2016 році — 34 компанії)", — йдеться в повідомленні.

Минулого року "Нафтогаз" імпортував із європейського ринку 8,7 млрд куб. м газу, що на 6% (на 0,5 млрд куб. м) більше, ніж роком раніше. Компанія здійснювала закупівлі газу в 13 європейських постачальників проти 15 постачальників у 2016 році. "Жодна з цих компаній не постачає більше ніж 30% обсягу імпортованого газу", — уточнюють у НАК.

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