Україна офіційно стала членом конвенції Пан-Євро-Мед

Сьогодні Україна набула повноправного членства в Регіональній конвенції про Пан-Євро-середземноморські преференційні правила походження. Це означає, що українські товари отримали доступ на ринки 42 країн. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, передає УНН.

“1 лютого Україна набула повноправного членства в Регіональній конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначала Торговий представник України Наталія Микольська, приєднання України до Пан-Євро-Мед сприятиме зростанню українського експорту не лише до ЄС, але й на ринки третіх країн. Українським товарам буде розширено доступ на ринки 42 країн та територій.

За даними відомства, частка українського експорту до країн-учасниць Пан-Євро-Мед вже зараз складає 58,9%, з них 40,3% — до країн ЄС. Загалом, у топ-15 найбільших країн-партнерів у експорті товарів з України входять 7 країн-учасниць Пан-Євро-Мед (ЄС, Туреччина, Єгипет, Молдова, Ізраїль, Алжир, Грузія).

У Мінекономрозвитку пояснили, що країни-учасниці Конвенції можуть використовувати матеріали і сировину одна одної без втрати преференційного статусу походження (двостороння та діагональна кумуляція).

На практиці це означає, що українські виробники зможуть закуповувати сировину і комплектуючі в країнах-учасницях Пан-Євро-Мед, а готову продукцію експортувати до, наприклад, ЄС як українську, зберігаючи за собою право на знижені або взагалі нульові митні ставки.

За оцінками Мінекономрозвитку, найбільш перспективні сектори економіки для застосування положень конвенції — машинобудування, виробництво автомобільних комплектуючих, харчова промисловість і текстиль.

“Наступний крок — імплементація Конвенції. Це диверсифікує наш експорт як з точки зору географії, так і з точки зору кошика товарів, — збільшиться обсяг поставок на ринок ЄС”, — написала Микольська у Facebook.