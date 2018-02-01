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Точка зору бізнесу

Четверг, 01 февраля 2018 11:44

Україна отримала поставки газу від Duf Energy

Україна отримала поставки газу від Duf Energy

 Дочірня компанія DufEnergy Ukraine, що знаходиться на території України отримала поставки газу для торгівлі від Duf Energy 

Як інформує Економічна Правда, міжнародний енерготрейдер з реєстрацією в Швейцарії DufEnergy вперше поставив природний газ на адресу своєї дочірньої української компанії "Дюфенерджі Україна".

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на власне дослідження ринку природного газу.

Поставка тестової партії газу була здійснена в середині січня через угорський кордон.

Нагадаємо, трейдер DufEnergy в кінці квітня заснував в Україні свою дочірню компанію для торгівлі природним газом та іншими енергоресурсами DufEnergy Ukraine (Київ).

Основним ліцензованим видом діяльності DufEnergy Ukraine є торгівля природним газом. Крім того, в української дочки є виробництво і торгівля електроенергією, а також металами, рудами і промисловими хімічними речовинами.

У листопаді 2016 р швейцарська DufEnergy Trading SA підписала договори на транспортування і зберігання природного газу з оператором ГТС, компанією "Укртрансгаз".

DufEnergy Trading SA з центральним офісом в Лугано (Швейцарія) займається торгівлею електроенергією, природним газом і скрапленим природним газом (LPG).

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