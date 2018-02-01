Україна отримала поставки газу від Duf Energy

Дочірня компанія DufEnergy Ukraine, що знаходиться на території України отримала поставки газу для торгівлі від Duf Energy

Як інформує Економічна Правда, міжнародний енерготрейдер з реєстрацією в Швейцарії DufEnergy вперше поставив природний газ на адресу своєї дочірньої української компанії "Дюфенерджі Україна".

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на власне дослідження ринку природного газу.

Поставка тестової партії газу була здійснена в середині січня через угорський кордон.

Нагадаємо, трейдер DufEnergy в кінці квітня заснував в Україні свою дочірню компанію для торгівлі природним газом та іншими енергоресурсами DufEnergy Ukraine (Київ).

Основним ліцензованим видом діяльності DufEnergy Ukraine є торгівля природним газом. Крім того, в української дочки є виробництво і торгівля електроенергією, а також металами, рудами і промисловими хімічними речовинами.

У листопаді 2016 р швейцарська DufEnergy Trading SA підписала договори на транспортування і зберігання природного газу з оператором ГТС, компанією "Укртрансгаз".

DufEnergy Trading SA з центральним офісом в Лугано (Швейцарія) займається торгівлею електроенергією, природним газом і скрапленим природним газом (LPG).