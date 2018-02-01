МВФ розвовів про умови для відновлення фінансування України

Фонд наполягає на затвердженні закону про Антикорупційний суд та ринкових цінах на газ

Ухвалення закону про Антикорупційний суд і виконання обіцянок щодо приведення цін на газ до ринкового рівня є основними умовами завершення четвертого перегляду програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України та виділення траншу кредиту, повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає Інтерфакс-Україна.

Коментуючи стан співробітництва під час заходу Європейської Бізнес Асоціації Eba Global Outlook 2018: Think beyond. Stay ahead у Києві в четвер, він зазначив, що метою впровадження ринкових цін на газовому ринку є уникнення штучної сегментації ринку окремо для домогосподарств і окремо для промисловості.

"Є певні умови, їх треба виконати. Це досяжні показники: сподіваємося на швидке їх виконання", — сказав Й.Люнгман

Серед інших завдань він відзначив утримання інфляції, позитивно оцінивши підвищення облікової ставки Нацбанком, збереження політики гнучкого обмінного курсу для підтримки конкурентоспроможності української економіки.

Глава представництва зазначив, що міжнародні резерви України зросли на $6,5 млрд — до $19 млрд, однак необхідно нарощувати їх і надалі — до $30 млрд, щоб забезпечити захист від зовнішніх шоків.

Він також закликав у політиці підвищення зарплат орієнтуватися на зростання продуктивності праці, оскільки надмірне збільшення зарплат зашкодить стабільному зростанню.