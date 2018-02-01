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Точка зору бізнесу

Четверг, 01 февраля 2018 10:51

35 законів необхідно прийняти, щоб пришвидшити економічне зростання — Гройсман

35 законів необхідно прийняти, щоб пришвидшити економічне зростання — Гройсман

Прем'єр-міність розповів, скільки законів необхідно для створення умов пришвидшеного економічного зростання

Для пришвидшення економічного зростання в Україні потрібно у цьому році ухвалити 35 законопроектів. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає УНН.

“Йдеться про 35 законів, які нам дуже необхідні для створення умов пришвидшеного економічного зростання. І дуже важливо, щоб це зростання не було якимось хвилеподібним, а щоби ми максимально утримували тренд такого швидкого зростання”, — сказав він і додав, що закони є одним з елементів урядової політики, що дозволить підвищити економічне зростання.

За словами Прем’єра, цього року заплановане зростання ВВП на рівні більше 3%. Проте, зазначив він, для швидких змін цього не достатньо.

“Треба створити умови, щоб ми могли вийти у 2018 році на більше зростання. Ми ставимо ціль, що стале економічне зростання в Україні має бути не менше 5-7%. Це ціль, яку ми ставимо як завдання на середньострокову перспективу”, — підкреслив він.

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