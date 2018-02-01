Нафта додала в ціні

Ріст цін на нафту гальмують дані про збільшення видобутку нафти в США, Brent подорожчала до 69,03 доларів за барель

Як інформує Інтерфакс-Україна, ціни на нафту слабо підвищуються під час азіатських торгів у четвер, інвестори продовжують відігравати дані про скорочення товарних запасів бензину і дистилятів у США і загальне збільшення попиту на енергоносії, повідомляє CNBC.

Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures збільшилася на $ 0,14 (0,20%) — до $ 69,03 барель. Напередодні Brent з постачанням в квітні подорожчала на 0,5%, до $ 68,89 за барель. У середу завершилися торги березневим контрактом — на позначці $ 69,05 за барель.

Нафта WTI з постачанням в березні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в четвер подорожчала на $ 0,13 (0,20%) — до $ 64,86 за барель. До кінця сесії 31 січня котирування ф'ючерсу на WTI підвищилося на $ 0,23 (0,4%), до $ 64,73 за барель.

За підсумками минулого місяця Brent додала 3,3%, а WTI підскочила на 7,1%. Для північноамериканської нафти січень виявився найвдалішим за п'ять років.

Згідно з даними Міненерго США запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 26 січня, зросли на 6,776 млн барелів. Аналітики, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозували тижневе підвищення запасів на 325 тис. барелів, тоді як Price Futures Group очікувала зростання на 2 млн барелів.

Запаси нафти в Кушинга, де зберігається нафта, що торгуються на NYMEX, зменшилися за тиждень на 2,224 млн барелів. На тлі цього скорочення аналітики прогнозують подальше звуження спреда цін на Brent і WTI.

За оцінками Міненерго, резерви бензину в США за підсумками тижня скоротилися на 1,98 млн барелів, дистилятів — на 1,94 млн барелів. Прогнози аналітиків передбачали підвищення запасів бензину на 1,1 млн барелів і зниження на 1,5 млн барелів для дистилятів.

Видобуток нафти в США зріс на 41 тис. барелів на добу (б / д), до 9,919 млн б / с — нового рекорду для щотижневих даних. В окремому звіті Міненерго США зафіксувало зростання нафтовидобутку в країні в листопаді до більш ніж 10 млн б / д вперше за чотири десятиліття.