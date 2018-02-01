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Точка зору бізнесу

Четверг, 01 февраля 2018 09:28

Нацбанк анулював валютні ліцензії у трьох компаній

Нацбанк анулював валютні ліцензії у трьох компаній

Ліцензії на валютні операції було відкликано у компаній “Перша фондова брокерська компанія”, “Фондова біржа “Універсальна” та “Таргет Трейд” 

Національний банк відкликав генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у трьох професійних учасників ринку цінних паперів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ, повідомляють Фінанси.ua.

Національний банк повідомляє про відкликання (анулювання) генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, виданих ТОВ “Перша фондова брокерська компанія”, ПрАТ “Фондова біржа “Універсальна” та ТОВ “Таргет Трейд”.

Відповідні рішення прийняті з урахуванням: звернення ТОВ “Перша фондова брокерська компанія” в НБУ про відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій за власною ініціативою; анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензій, виданих ПАТ “Фондова біржа “Універсальна” та ТОВ “Таргет Трейд” на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Національний банк 26 січня видав компанії з управління активами “Інвест Консалтинг” (Київ) ліцензію на валютні операції.

 
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