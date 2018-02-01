Нацбанк анулював валютні ліцензії у трьох компаній

Національний банк відкликав генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у трьох професійних учасників ринку цінних паперів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ, повідомляють Фінанси.ua.

Національний банк повідомляє про відкликання (анулювання) генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, виданих ТОВ “Перша фондова брокерська компанія”, ПрАТ “Фондова біржа “Універсальна” та ТОВ “Таргет Трейд”.

Відповідні рішення прийняті з урахуванням: звернення ТОВ “Перша фондова брокерська компанія” в НБУ про відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій за власною ініціативою; анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензій, виданих ПАТ “Фондова біржа “Універсальна” та ТОВ “Таргет Трейд” на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Національний банк 26 січня видав компанії з управління активами “Інвест Консалтинг” (Київ) ліцензію на валютні операції.