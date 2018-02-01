Український бізнес звинуватив КП «Київдорсервіс» у непрозорих тендерах

Про це на прес-конференції в агенції «Інтерфакс-Україна» заявив співвласник, генеральний директор компанії ТОВ «Пластікс-Україна» Іренеуш Дерек та керівний партнер EUCON Міжнародний правовий центр адвокат Ярослав Романчук.

За словами Іренеуша Дерека, з літа 2017 року компанія «Пластікс-Україна» взяла участь у трьох тендерах комунального підприємства «Київдорсервіс» (нині вже під новою назвою КП «Центр організації дорожнього руху») на закупівлю плівок для дорожніх знаків. В результаті компанія прийшла до висновку, що комунальники свідомо відхиляють її пропозиції на користь «своїх» учасників тендеру. «Таке враження склалося після відхилення цінової пропозиції «Пластікс-Україна», кращої у всіх трьох випадках, в пакеті з усіма необхідними документами та сертифікатами від німецького виробника плівок», – говорить Дерек.

Компанія працює на ринку 20 років, і завдяки великим обсягам має можливість отримувати від зарубіжних партнерів значні знижки, таким чином, формуючи конкурентні ціни. Про це неодноразово заявляв генеральний директор і співвласник компанії Іренеуш Дерек.

У першому тендері переможцем було обрано ТОВ «ГІС», яке протягом всіх торгів тримало ціну фіксованою. Вигіднішу пропозицію від «Пластікс-Україна» було відхилено «Київдорсервісом», причиною була названа «неналежна» форма виписки з ЄДР. «Пластікс-Україна» домігся скасування цього тендеру КП «Київдорсевісом», подавши скаргу в Антимонопольний комітет.

Другий тендер пройшов за аналогічною схемою. Майбутній «переможець», як і раніше, не торгувався, тоді як «Пластікс-Україна» знижував ціну. Вигіднішу пропозицію знову було відхилено. На цей раз з формулюванням «за результатами вивчення сайту виробника, використання плівки для нанесення на дорожні знаки неможливо методами КП «Київдорсервіс». «Пластікс-Україна» знову подає апеляцію до Антимонопольного комітету, який своїм рішенням встановлює, що КП «Київдорсервіс» й цього разу незаконно відхилив пропозицію компанії, яку тепер, за процедурою, слід розглянути повторно. Але КП «Київдорсервіс» ухиляється від повторного розгляду, анулюючи результати тендеру. Мотив - технічна помилка виконавця, який натиснув не ту кнопку в системі торгів, через що вона заблокувалася. В результаті оголошується новий, третій, тендер.

В третіх торгах КП «Київдорсервіс» коригує початкові умови, додаючи нову «незначну» технічну вимогу про те, щоб плівка, яка купується, містила паперову підкладку. За «випадковим збігом» серед різноманіття варіантів плівок в асортименті «Пластікс-Україна» саме такої плівки немає. При цьому «Пластікс-Україна» знову пропонує кращу ціну, але КП «Київдорсервіс», як і раніше, призначає переможцем ТОВ «ГІС».

«Пластікс-Україна» знову подає скаргу на дискримінаційні умови тендера в Антимонопольний комітет, який за результатами її розгляду виносить рішення, що зобов'язує КП «Київдорсервіс» виключити з тендерної документації дискримінаційну вимогу з приводу паперової підкладки для плівки.



«Компанія «Пластікс-Україна» за підтримки юридичної компанії «Міжнародний правовий центр EUCON» пройшла всі законні процедури, підтвердивши свою правоту рішеннями Антимонопольного комітету. І ставить своїм завданням за допомогою публічного розголосу обставин цієї справи повернути тендери КП «Київдорсервіс» в правове поле, зробивши неможливим надалі застосування дискримінаційної практики по відношенню до всіх учасників торгів», – підсумував Іренеуш Дерек.