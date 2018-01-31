Запуск 4G в Україні: на низькому старті

31 січня в Українському центрі радіочастот пройшли перші торги на частоти для розгортання покриття 4G у діапазоні 2600 МГц. Сім заздалегідь визначених лотів розділили між собою три найбільших мобільних оператори: Lifecell , Київстар та Vodafone Україна.

«Загальні надходження до бюджету повинні скласти 2 млрд 456 млн грн, що вище ніж мінімальна ціна на майже на 169 млн грн», - повідомив голова НКРЗІ Олександр Животовський.

Зокрема Lifecell отримав два найдорожчі лоти, вартістю 601,6 млн грн та 307,7 млн грн. Київстар придбав три лоти, за два з яких оцінюються у 293 млн грн кожен, та один за 330 млн. грн. Vodafone Україна дісталися два лоти вартістю 286 млн грн та 345 млн грн.

Очікується, що перші користувачі матимуть змогу підключитися до мережі 4G вже через кілька місяців. Але перед запуском послуги оператори мають перерахувати кошти за ліцензії, розрахуватися за конверсію, отримати відповідні документи на кожну базову станцію.

«Ми готові буквально у березні-квітні запуститися на частотах 2600 МГц. Питання лише у тому, що це точкове покриття для так званих хот-спотів, це не буде «коврове покриття» по великим містам. У точки, де є перенавантаження, буде додаватися 2,6 у LTE-діапазоні», - повідомила у коментарі БІЗНЕСУ генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова.

Київстар має наміри запустити 4G вже у другій половині березня. За словами президента компанії Петра Чернишова, найближчим часом зв’язок нового покоління з’явиться у Києві. Також у планах оператора налагодити LTE-мережу у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, та деяких інших містах. «Але є ще й несподівані місця, де ми відкриємо 4G у цих частотах (2600 МГц. - Ред.),», - повідомив пан Чернишов.

«Ми сподіваємося, що знадобиться ще максимум два місяці. Зараз пройшов лише перший аукціон на 4G. Згодом буде другий. Але навіть перший аукціон дозволяє нам запустити 4G у великих містах, у Києві так на 100%», - зазначив він, додавши, що обладнання для LTE вже встановлене.

Але інвестувати кошти у нову техніку, щоб користуватися 4G, доведеться не лише телеком-операторам, але й багатьом їх абонентам. За підрахунками Vodafone Україна проникнення смартфонів в Україні ледве досягло 50%, а проникнення телефонів, що підтримують LTE доходить до 25%. Хоча у Київстарі називають трохи інші цифри, за словами Петра Чернишова, зв’язок наступного покоління підтримують близько 15-17% смартфонів.

Наступний аукціон, на якому оператори змагатимуться за частоти у діапазоні 1800 МГц має пройти у перший тиждень березня. Очікується, що вартість загальна лотів перевищить 4 млрд грн.

Валентина Дудко