Україна за 2017 рік скоротила дефіцит держбюджету на 31,9%

Нацбанк зазначає, що за минулий рік доходи держбюджету зросли на 28,7% , а видатки — на 22,5%

Дефіцит державного бюджету України в 2017 році становив 47,85 млрд грн, що на 31,9%, або на 22,4 млрд грн, нижче за показник 2016 року, повідомив Національний банк України у вівторок, інформує Інтерфакс-Україна.

Згідно з його даними, внутрішнє фінансування скоротилося порівняно з попереднім роком у 3,4 раза — до 10,89 млрд грн, хоча надходження від приватизації збільшилися в 17,9 раза — до 3,38 млрд грн.

Водночас Нацбанк зазначає, що в четвертому кварталі 2017 року порівняно з четвертим кварталом 2016 року дефіцит підскочив у 9,2 раза — до 62,83 млрд грн, зокрема в грудні зростання становило 2,2 раза — до 53,37 млрд грн.

НБУ повідомив також, що доходи держбюджету в 2017 році зросли на 28,7% — до 793,27 млрд грн, а видатки — на 22,5%, до 839,24 млрд грн.

Згідно з оприлюдненими даними, дефіцит зведеного бюджету України в 2017 році скоротився на 23,2% — до 42,09 млрд грн, при цьому його доходи зросли на 29,9% — до 1 трлн 16,79 млрд грн, а видатки — на 26,4%, до 1 трлн 56,76 млрд грн.

Як повідомлялося, доходи держбюджету-2017 були заплановані в обсязі 770,97 млрд грн, видатки — 841,1 млрд грн, що, відповідно, на 25,1% та 22,8% перевищувало фактичні показники держбюджету-2016. Граничний розмір дефіциту держбюджету був визначений на рівні 77,65 млрд грн проти 70,26 млрд грн — у 2016-му.

Доходи держбюджету на 2018 рік визначені в сумі 917,9 млрд грн, видатки — 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту — 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.