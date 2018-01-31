За 2017 рік Укрзалізниця збільшила обсяги контейнерних перевезень на 10%

Як зазначає Євген Кравцов, обсяги перевезень залізничним транспортом контейнерів територією України зросли до 291,9 тисяч

Обсяги перевезених залізничним транспортом контейнерів територією України у 2017 році, порівняно із попереднім, зросли на 10%. Про це повідомив на відкритті нового маршруту контейнерного поїзду в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає УНН.

"Обсяги перевезених залізничним транспортом контейнерів територією України у 2017 році, порівняно із попереднім, зросли на 10% — перевезено 291,9 тис. ДФЕ (двадцятифутовий еквівалент). Водночас, це становить лише 1% від загальних обсягів перевезених вантажів залізничним транспортом", — зазначив Є.Кравцов.

За його словами, для "Укрзалізниці" контейнерні перевезення є важливим та перспективним напрямком розвитку логістики та збільшення вантажопотоку.

Як уточнив він, постійно курсують контейнерні поїзди, в тому числі три транзитних, у яких за 2017 рік територією України перевезено 73,7 тис. ДФЕ — 25% від загального обсягу перевезених контейнерів.

Це такі поїзди як "Вікінг", ZUBR, Румунія — Тольятті — Румунія, Хрещатик (Одеса — Київ-Ліски), Дніпровець (Одеса — Дніпро-Ліски), Поділля (Одеса – Хмельницький), Нікополь — Іллічівськ — Нікополь, Одеса — Харків-Ліски, Нижньодніпровськ — Одеса/Чорноморська.