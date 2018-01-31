Ціни на нафту продовжують опускатись

Ціни на нафту еталонних марок знижуються під час торгів у середу після падіння напередодні на даних про зростання запасів палива в США за підсумками минулого тижня. Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,51 (0,74%) — до $ 68,51 за барель. На торгах попереднього дня їх ціна опустилася на $ 0,44 (0,63%) і склала $ 69,02 за барель, передає Інтерфакс-Україна.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу впали на $ 0,55 (0,85%) — до $ 63,95 за барель. За підсумками минулої сесії їх ціна знизилася на $ 1,06 (1,62%), до $ 64,50 за барель.

Як стало відомо напередодні зі звіту Американського інституту нафти (API), обсяг запасів в Штатах на минулому тижні збільшився на 3,23 млн барелів.

Офіційні дані Міненерго будуть оприлюднені в середу, і опитані Bloomberg експерти очікують, що вони вкажуть на збільшення запасів на 900 тис. барелів.

Тим часом нафтовидобуток в США на попередньому тижні збільшився до максимального рівня з 1983 року, і Baker Hughes повідомила про чергове зростання числа діючих бурових установок в країні.