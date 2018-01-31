Криптовалюта біткоїн продовжує знецінюватись

Найпопулярніша криптовалюта за місяць втратила на понад 30%, лише за минулу добу біткоїн впав на 10%

Біткоїн демонструє гірші результати за підсумками місяця починаючи з грудня 2013 року: курс криптовалюти просів більш ніж на 30% і ледве утримується біля позначки $10 тис. Торги на деяких азіатських біржах і зовсім ведуться на рівнях $9,8 тис. А за минулу добу BTC втратив майже 10% вартості, інформують Фінанси.ua.

Аналітики пов’язують різкий обвал біткоїна з посиленням контролю над крипторинками з боку монетарної влади США і не тільки.

В інтерв’ю Bloomberg глава відділу торгівлі біржі Oanda в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні повідомив, що саме регулятивний нагляд зараз є домінуючим фактором, що впливає на котирування криптовалют. За його словами, нинішнє падіння далеко не межа.

Погіршують ситуацію і дії Facebook — компанія вчора ввела тотальну заборону на рекламу криптовалютних інструментів на своїй платформі, вважаючи, що вона може вводити в оману користувачів. Також підливають масла у вогонь частіші випадки крадіжок активів з рахунків найбільших світових бірж. 26 січня токійська біржа Coincheck недорахувалася понад 500 млн. токенів NEM на суму $534,8 млн. Все це підсилює заклики криптоскептиків якомога швидше взятися за посилення контролю над обігом криптовалют.