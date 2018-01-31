Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Среда, 31 января 2018 09:37

МЕРТ розробило пакет документів для створення Експортно-кредитного агентства

МЕРТ розробило пакет документів для створення Експортно-кредитного агентства

Мінекономрозвитку закінчило розробку проектів установчих документів щодо ЕКА, розгляд пакету документів заплановано в лютому 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило пакет документів щодо створення Експортно-кредитного агентства. У лютому планується його затвердження урядом, повідомляє Укрінформ.

Про це написала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора провели робочу зустріч під головуванням Степана Кубіва за участю народних депутатів, представників Мінфіну, Мін'юсту, НБУ, АТ "Укрексімбанк", Національного комітету з промислового розвитку та Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні. Обговорили наступні кроки по створенню ЕКА, його фінансуванню, що має відповідати Меморандуму про економічну і фінансову політику з МВФ, а також законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства", — написала Микольська.

За її словами, Мінекономрозвитку вже заклало фундамент майбутньої установи: розроблено проекти установчих документів, відповідно до положень чинного закону. Цей пакет в Кабміні та у лютому планується його затвердження урядом. Також розроблено проект постанови Кабміну про затвердження правил діяльності ЕКА, поінформувала Микольська.

"Ми долучаємося до основних міждержавних механізмів та структур у цій сфері (завершено 2-й етап приєднання до Рамкової Домовленості з офіційно підтримуваних експортних кредитів 1978 р.)", — акцентувала урядовець.

Вона також зауважила, що на момент прийняття чинного закону в бюджеті не було закладено необхідних коштів. Наразі в бюджеті є 200 млн грн із необхідних 346 млн грн на створення установи.

"Але ми починаємо запуск із цим ресурсом, бо це життєво необхідно і сподіваємося, що при перегляді бюджету розмір суми буде збільшено", — наголосила Микольська.

Прочитано 52 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Українська відновлювальна енергетика отримає 6 млн євро інвестицій Криптовалюта біткоїн продовжує знецінюватись »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Февраль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.