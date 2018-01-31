МЕРТ розробило пакет документів для створення Експортно-кредитного агентства

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило пакет документів щодо створення Експортно-кредитного агентства. У лютому планується його затвердження урядом, повідомляє Укрінформ.

Про це написала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора провели робочу зустріч під головуванням Степана Кубіва за участю народних депутатів, представників Мінфіну, Мін'юсту, НБУ, АТ "Укрексімбанк", Національного комітету з промислового розвитку та Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні. Обговорили наступні кроки по створенню ЕКА, його фінансуванню, що має відповідати Меморандуму про економічну і фінансову політику з МВФ, а також законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства", — написала Микольська.

За її словами, Мінекономрозвитку вже заклало фундамент майбутньої установи: розроблено проекти установчих документів, відповідно до положень чинного закону. Цей пакет в Кабміні та у лютому планується його затвердження урядом. Також розроблено проект постанови Кабміну про затвердження правил діяльності ЕКА, поінформувала Микольська.

"Ми долучаємося до основних міждержавних механізмів та структур у цій сфері (завершено 2-й етап приєднання до Рамкової Домовленості з офіційно підтримуваних експортних кредитів 1978 р.)", — акцентувала урядовець.

Вона також зауважила, що на момент прийняття чинного закону в бюджеті не було закладено необхідних коштів. Наразі в бюджеті є 200 млн грн із необхідних 346 млн грн на створення установи.

"Але ми починаємо запуск із цим ресурсом, бо це життєво необхідно і сподіваємося, що при перегляді бюджету розмір суми буде збільшено", — наголосила Микольська.