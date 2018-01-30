Українська відновлювальна енергетика отримає 6 млн євро інвестицій

Фінляндія готова надати 6 мільйонів євро інвестицій на розвиток "зелених" проектів в Україні

Україна спільно з Фінляндією створює цільовий фонд з фінансування підготовки «зелених» проектів в Україні. Обсяг фонду становитиме 6 млн євро. Про це пише Укрінформ посилаючись на Урядовий портал.

«Разом із МЗС Фінляндії та НЕФКО створюємо цільовий фонд з фінансування підготовки «зелених» проектів в Україні. Обсяг фонду становитиме 6 млн євро», — підкреслив він.

Савчук також нагадав, що Україна тісно співпрацює у відновлюваній енергетиці з Німеччиною та Данією.

Держенергоефективності також наводить дані щодо загальної суми інвестицій у проекти зеленої енергетики у світі.

"За даними авторитетного видання Bloomberg New Energy Finance (BNEF), загальна сума інвестицій у проекти «чистої» енергетики у світі склала 333,5 млрд доларів. Майже половину інвестицій, а саме – 160,8 млрд доларів, спрямовано на проекти сонячної енергетики", — зазначає відомство.

Другою за обсягом залучених інвестицій стала вітроенергетика. Сума капіталовкладень у цю сферу склала 107,2 млрд доларів.

Третій сектор, який охоче фінансували різні країни світу, – це energy smart technologies. Мова йде про розвиток smart grids та електротранспорту, виробництво інноваційного енергоефективного обладнання, встановлення електроакумуляційних систем. У цю сферу інвестовано 48,8 млрд доларів.

«Статистичні дані доводять непохитний світовий тренд – широкомасштабний розвиток «чистої» енергетики заради вирішення питань енергозабезпечення громад, досягнення енергонезалежності, а також зменшення шкідливих викидів та збереження навколишнього середовища. Україна також слідує цій тенденції, створюючи сприятливі умови для залучення «зелених» інвестицій та роботи бізнесу у цій сфері», — прокоментував голова Держенергоефективності.