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Вторник, 30 января 2018 11:27

Нафтогаз отримав дозвіл на торгівлю електроенергію

Нафтогаз отримав дозвіл на торгівлю електроенергію

НКРЕКП надав ліцензію компанії "Нафтогаз України" на постачання електроенергії 

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” отримала ліцензію на постачання електроенергії на території України. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), передають Фінанси.ua.

Газопостачальна компанія була зареєстрована в 2015 році. Її беззмінним директором залишається Олег Діденко.

Компанія є 100% НАК “Нафтогаз України”.

НАК “Нафтогаз України” — холдинг, що об’єднує державні активи в газо- і нафтовидобутку і переробки.

Як повідомлялось раніше, "Нафтогаз України” має намір вийти на ринок постачання електроенергії.

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