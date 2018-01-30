Нафтогаз отримав дозвіл на торгівлю електроенергію

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” отримала ліцензію на постачання електроенергії на території України. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), передають Фінанси.ua.

Газопостачальна компанія була зареєстрована в 2015 році. Її беззмінним директором залишається Олег Діденко.

Компанія є 100% НАК “Нафтогаз України”.

НАК “Нафтогаз України” — холдинг, що об’єднує державні активи в газо- і нафтовидобутку і переробки.

Як повідомлялось раніше, "Нафтогаз України” має намір вийти на ринок постачання електроенергії.

