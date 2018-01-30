Український пристрій Petcube Bites отримав премію Product Hunt

Також премію отримали два украхнських продукти — юридичний бот PatentBot, та сервіс Setapp від Macpaw

Пристрій Petcube Bites отримав премію платформи Product Hunt Golden Kitty Awards в номінації "Найдивніший продукт року", обігнавши при цьому "The Boring Company" Ілона Маска. Про це йдеться на сайті премії, передає Економічна Правда.

Премію Product Hunt отримало ще два українських продукти: у номінації "Бот року" переміг юридичний бот PatentBot, а в номінації "Кращий споживчий продукт" — сервіс Setapp від Macpaw.

Гаджетом року став iPhone X, залишивши на другому місці Google Pixel 2, а на третьому ще одну розробку Apple — iMac Pro.

Проривом року назвали месенджер Telegram.

Нагадаємо, всього на премію Golden Kitty Awards було номіновано сім українських продуктів, серед яких Hushme, Flawless App, Crello і Grammarly Keyboard для iOS.

Раніше засновник і глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск оголосив про старт замовлення безпечних вогнеметів нового покоління.