З 2014 року Україна скоротила споживання газу на 25%

За останні три роки Україна скоротила споживання природного газу на 25%, або на 6,02 млрд куб. м. Про це повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, інформують Фінанси.ua.

“У 2017 році бюджетні установи України, теплокомуненерго (ТКЕ) і населення спожили газу на 6,02 млрд кубометрів, або на 25% менше, ніж в 2014 році”, — повідомили в агентстві.

Завдяки цьому вдалося заощадити понад 1,2 млрд євро, які раніше витрачалися на закупівлю імпортного газу. Ці кошти були інвестовані в проекти з енергозбереження та виробництва тепла з альтернативних видів палива.

У Держенергоефективності переконані, що таких результатів вдалося досягти завдяки заходам адміністративного і стимулюючого характеру, в тому числі, вдосконалення законодавчої бази, програмі “теплих кредитів” і збільшенню використання відновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр, глава Мінрегіонбуду Геннадій Зубко зазначав, що Україна має потенціал скоротити споживання газу, який використовується для опалення в житловому секторі, до 4 млрд куб. м, завдяки проведенню енергоефективних заходів.

Як повідомлялося, 20 грудня 2017 року Кабінет міністрів створив Фонд енергоефективності. На фінансування фонду в 2018 році в держбюджеті передбачено майже 2 млрд гривень. Відповідно до закону “Про Фонд енергоефективності”, установа повинна підтримувати впровадження інструментів стимулювання і проведення заходів щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, в тому числі в житловому секторі.