Нафта дешевшає

Через збільшенні кількості нафтовидобувних установок в США ціни на нафту продовжують опускатись

Ціни на нафту еталонних марок продовжують знижуватися після досягнення в кінці минулого тижня максимумів більш ніж за три роки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Окрім того, трейдери продовжують уважно стежити за ситуацією в Венесуелі.

Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,5 (0,72%) — до $ 68,96 за барель. На торгах попереднього дня їх ціна впала на $ 1,06 (1,5%) і становила $ 69,46 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий вранці у вівторок знизилися на $ 0,7 (1,07%) — до $ 64,86 за барель. За підсумками минулої сесії їх ціна знизилася на $ 0,58 (0,88%) і становила $ 65,56 за барель.

Негативно вплинула на ринок новина про те, що кількість діючих нафтовидобувних установок в США зросла на 12 одиниць за тиждень, що завершився 19 січня, і склала 759, за даними нафтосервісної компанії Baker Hughes.

Тижневе зростання "було максимальним з березня, і всього 8 бурових відокремлює нас від торішнього рекорду, зафіксованого 11 серпня", зазначив економіст з енергетики WTRG Economics Джеймс Вільямс.

Венесуела "залишається основним ризиком великих перебоїв в поставках", вважає він. "Якщо відбудеться повна зупинка експорту нафти з Венесуели, ОПЕК збільшить виробництво для компенсації, але це займе місяць або більше, тому буде стрибок цін до тих пір, поки на ринку не з'являться інші постачальники", — заявив Вільямс.