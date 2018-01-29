Fitch прогнозує надання 1,9 мільярда доларів траншу МВФ протягом року

Агенство додає, що постійна взаємодія з МВФ залишається ключовим для забезпечення доступу України до офіційного та зовнішнього фінансування

Україна отримає наступний транш кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі близько 1,9 мільярда доларів протягом цього року, вважають в міжнародному рейтинговому агентстві Fitch Ratings, передає УНІАН.

Як наголошується на сайті агентства, постійна взаємодія з МВФ та іншими міжнародними партнерами залишається ключовим для забезпечення доступу України до офіційного та зовнішнього фінансування для обслуговування держборгу в 2020-2021 роках.

Також Fitch зазначили, що висування чинного керівника Національного банку України Якова Смолія на цей пост на постійній основі повинно знизити невизначеність щодо стійкості та незалежності політики регулятора.

За оцінками агентства, підвищення Нацбанком облікової ставки свідчить про те, що регулятор, як і раніше зосереджений на стійке зниження інфляції в рамках запланованого переходу до таргетування інфляції.