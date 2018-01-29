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Точка зору бізнесу

Понедельник, 29 января 2018 17:26

Енергоатом підписав угоду з Westinghouse про поставки ядерного палива до 2026 року

Енергоатом підписав угоду з Westinghouse про поставки ядерного палива до 2026 року

За новим контрактом поставки ядерного палива розпочнуться з 2021, продовження контракту має зміцнити роль Westinghouse як стратегічного партнера для “Енергоатому”

Westinghouse Electric підписала з “НАЕК “Енергоатом” угоду про продовження постачання ядерного палива до 2026 року, передає УНН  з посиланням на повідомлення компанії.

“Westinghouse Electric підписала з державним підприємством “НАЕК „Енергоатом“ угоду про продовження постачання ядерного палива до 2026 року”, — йдеться у повідомлені.

Як зазначив президент Westinghouse Хосе Еметеріо Гутьєррес, продовження контракту зміцнює роль компанії як стратегічного партнера для “Енергоатому” і демонструє здатність підтримувати Україну в своїй диверсифікації енергетики.

“Відповідно до умов нового контракту, відносини з Україною зміцняться за допомогою нашого плану з постачання деяких компонентів палива від українського виробника”, — додав він.

Зазначається, що виробництво та збір ядерного палива відбуватиметься на заводі Westinghouse у Вестеросі (Швеція), де частини виробничих ліній призначені виключно для палива ВВЕР-1000.

Поставка за новим контрактом розпочнеться 2021 року, одразу ж після закінчення поточного контракту.

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