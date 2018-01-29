АМПУ стала членом Європейської організації морпортів

Україна приєдналась до ESPO, що дозволить покращити ефективність та організацію роботи морських портів України

Як інформує НВ-Бізнес, Адміністрація морських портів України (АМПУ) отримала статус спостерігача Європейської організації морських портів (European Sea Ports Organization — ESPO).

Про це повідомили у прес-службі АМПУ.

Відповідне рішення було ухвалено Виконавчим комітетом організації 17 січня 2018 року в Брюсселі.

“Україна тепер офіційно - частина європейської портової спільноти. Крім того, членство в ESPO дозволить нам перейняти кращі європейські практики організації роботи портів”, - заявив керівник адміністрації морпортів Райвіс Вецкаганс.

За його словами, цей крок важливий для реалізації дорожньої карти щодо імплементації нормативних документів ЄС у сфері морського транспорту, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Відзначимо, що оскільки Україна не є країною-членом ЄС, то має можливість приєднатися до ESPO тільки в статусі спостерігача.

Так, АМПУ отримує право делегувати одного свого представника на засідання Генеральної асамблеї ESPO, відвідувати і брати участь в роботі всіх технічних комітетів, мати доступ до внутрішньої бази даних з останньою інформацією про політику ЄС, у сфері інвестицій та грантів.

Україна також отримала можливість для індивідуальних запитів інформації через генерального секретаря організації.