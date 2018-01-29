Ціни на нафту: Brent торгується вище 70,4 долара за барель

Ціни на нафту еталонних марок різносторонньо змінюються в очікування звіту про нафтовидобуток в США

Ціни на нафту не демонструють єдиної динаміки в ході азіатських торгів у понеділок, проте залишаються біля найвищих позначок більш ніж за три роки, повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на MarketWatch.

Ціна березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures зменшилася на $ 0,07 (0,10%) — до $ 70,45 барель.

Нафта WTI з постачанням в березні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці у понеділок подорожчала на $ 0,24 (0,35%) — до $ 66,38 за барель.

До кінця сесії 26 січня котирування ф'ючерсу на Brent піднялося на $ 0,10 (0,1%), до $ 70,52 за барель, WTI — на $ 0,63 (1%), до $ 66,14 за барель. За підсумками минулого тижня Brent додала 2,8%, WTI — 4,5%.

"Нафтове ралі зараз триває в повній силі, оскільки підвищилися очікування попиту, ослаблення долара і довга низка недільних скорочень комерційних запасів компенсували нещодавнє зростання нафтовидобутку в США", — вважає експерт Sevens Report Тайлер Річі.

За його словами, зупинити підйом цін зараз може лише різке посилення зростання нафтовидобутку в США. Якщо ж цього не станеться, WTI спробує досягти $ 75 за барель в доступному для огляду майбутньому.

Тим часом аналітики Societe Generale попереджають про ризик різкого зниження нафтових цін, оскільки ринок перекуплений. За їхніми оцінками, падіння може скласти до $ 8 за барель, тобто Brent повернеться до коридору $ 62-63 за барель, передає CNBC.

Хедж-фонди та інші спекулятивні гравці недавно збільшили довгі позиції (ставки на підвищення цін) з нафти і нафтопродуктів до рекордних рівнів.