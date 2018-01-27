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Точка зору бізнесу

Суббота, 27 января 2018 21:32

Гройсман: Нам є надважливо створювати сприятливий інвестиційний клімат

Гройсман: Нам є надважливо створювати сприятливий інвестиційний клімат

Прем'єр-міністр України зазначив, що в Україні працює близько 700 іноземних підприємств, що дають роботу багатьом українцям

В Україні працює близько 700 іноземних підприємств, на яких — сучасні умови праці, сучасні зарплати, тому створювати сприятливий інвестиційний клімат в Україні — надважливо, передає Укрінформ.

Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook. 

“Cтворювати сприятливий інвестиційний клімат в Україні — надважливо. Це, насамперед, тисячі нових робочих місць", — написав Гройсман.

Він зазначив, що в Україні працює близько 700 іноземних підприємств: для людей — це сучасні умови праці, сучасні зарплати.

«Для країни — мільйонні доходи в бюджет», — наголосив прем'єр.

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