Індекс ділової активності в країнах ЄС зріс до максимуму за 12 років

В січні 2018 року PMI підвищився з 58,1 пункту до 58,6 пункту, хоча аналітики прогнозували його зниження до 57,9

Зведений індекс менеджерів закупівель (PMI) 19 країн єврозони в січні 2018 року несподівано зріс, оновивши максимум з 2006 року завдяки зростанню активності в сфері послуг, передають Фінанси.ua.

Згідно з попередніми даними дослідницької організації IHS Markit, зведений PMI єврозони в січні підскочив з 58,1 пункту до 58,6 пункту. Тим часом аналітики в середньому очікували його зниження до 57,9 пункту.

Значення індикатора вище 50 пунктів свідчить про посилення ділової активності в економіці. Поточний рівень показника вказує на те, що зростання ВВП єврозони в першому кварталі буде близько 1%.

Показник активності в обробній промисловості єврозони впав з 60,6 до 59,6 пункту, тоді як PMI у сфері послуг єврозони зріс з 56,6 до 57,6 пункту. Експерти в середньому прогнозували зниження першого показника до 60,3 пункту і зменшення другого до 56,4 пункту.

“Попит на багато товарів перевищує пропозицію, і здатність виробників впливати на ціни підвищилася”, — говорить старший бізнес-аналітик IHS Markit Кріс Вільямсон.

В Німеччині зведений PMI в поточному місяці незначно знизився і склав 58,8 пункту проти грудневих 58,9 пункту. Індекс активності в сфері послуг піднявся з 55,8 до 57 пунктів, а промисловий PMI знизився з 63,3 до 61,2 пункту.

У Франції зведений PMI зріс з 59,7 до 59,8 пункту, індекс в секторі послуг — з 59,1 до 59,3 пункту, незважаючи на очікуване скорочення. Разом з тим в обробній промисловості індикатор знизився сильніше за прогнози — з 58,8 до 58,1 пункту.