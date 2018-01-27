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Суббота, 27 января 2018 09:47

Глава МЗС Італії, приїде в Україну на економічний форум

Глава МЗС Італії, приїде в Україну на економічний форум

У рамках візиту Анджеліно Альфано в Торгово-промисловій палаті України відбудеться українсько-італійський бізнес-форум

В Україні у рамках візиту міністра закордонних справ Італії Анджеліно Альфано (Angelino Alfano) 30 січня відбудеться українсько-італійський бізнес-форум, повідомляє прес-служба Торгово-промислової палати України (ТПП), передає Інтерфакс-Україна.

"30 січня 2018 року в ТПП України відбудеться українсько-італійський бізнес-форум високого рівня у рамках офіційного візиту міністра закордонних справ Італійської Республіки Анджеліно Альфано", — йдеться в повідомленні на сайті ТПП, оприлюдненому в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, в заході передбачається участь міністрів закордонних справ України та Італії.

У ТПП розповіли, що італійська сторона зацікавлена в направленні для участі у форумі делегації у складі членів уряду, керівництва профільних державних агентств та асоціацій, а також підприємств Італії.

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