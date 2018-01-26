У 2017 році продажі електрокарів встановили новий рекорд

За рік було реалізовано більше 1,2 мільйона електромобілів та гібридів, за прогнозами в 2018 році буде продано близько 1,9 млн електрокарів

За 2017 рік у світі продано понад 1,2 мільйона електромобілів і гібридів, що є новим рекордом, а також на 57% більше, ніж в 2016 році. Про це повідомляє AutoCentre, передає Економічна Правда.

Світовим лідером з продажу електрокарів другий рік поспіль залишається Китай. Ринок електромобілів там виріс на 72% — до 602 тис проданих авто.

В Євросоюзі за 2017 рік реалізовано 307 тис електрокарів (+ 38%), а в США — близько 200 тис (+ 27%). Найвищі темпи зростання ринку електромобілів продемонстрували Ісландія (+ 248%), Словенія (+ 166%), Японія (+ 149%) і Португалія (+ 126%).

Дуже серйозно продажі електрокарів і гібридів виросли в грудні. Всього за місяць в світі реалізовано понад 170 тис таких авто і їх частка на ринку склала 2%.

За прогнозами, якщо темпи зростання ринку збережуться, то в 2018 році буде реалізовано вже близько 1,9 млн електромобілів і плаг-ін гібридів.

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