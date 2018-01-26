Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Пятница, 26 января 2018 17:35

У 2017 році продажі електрокарів встановили новий рекорд

У 2017 році продажі електрокарів встановили новий рекорд

За рік було реалізовано більше  1,2 мільйона електромобілів та гібридів, за прогнозами в 2018 році буде продано близько 1,9 млн електрокарів

За 2017 рік у світі продано понад 1,2 мільйона електромобілів і гібридів, що є новим рекордом, а також на 57% більше, ніж в 2016 році. Про це повідомляє AutoCentre, передає Економічна Правда.

Світовим лідером з продажу електрокарів другий рік поспіль залишається Китай. Ринок електромобілів там виріс на 72% — до 602 тис проданих авто.

В Євросоюзі за 2017 рік реалізовано 307 тис електрокарів (+ 38%), а в США — близько 200 тис (+ 27%). Найвищі темпи зростання ринку електромобілів продемонстрували Ісландія (+ 248%), Словенія (+ 166%), Японія (+ 149%) і Португалія (+ 126%).

Дуже серйозно продажі електрокарів і гібридів виросли в грудні. Всього за місяць в світі реалізовано понад 170 тис таких авто і їх частка на ринку склала 2%.

За прогнозами, якщо темпи зростання ринку збережуться, то в 2018 році буде реалізовано вже близько 1,9 млн електромобілів і плаг-ін гібридів.

Нагадаємо, кожен п'ятий автомобіль у Львові повинен бути електричним до 2025 року.

Прочитано 127 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Южаніна розраховує на розгляд ЄК законопроекту про НБФБ в І кварталі 2018 року Глава МЗС Італії, приїде в Україну на економічний форум »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
Ukraine House Davos
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Январь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

ІНШІ новини
 

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.