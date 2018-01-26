Южаніна розраховує на розгляд ЄК законопроекту про НБФБ в І кварталі 2018 року

Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна розраховує на розгляд Європейською Комісією законопроекту про Національне бюро фінансової безпеки (НБФБ) у першому кварталі 2018 року, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми законопроект відпрацювали. Причому працювали вже безпосередньо з представниками цих органів. Нашим колегам дуже складно охопити такий великий обсяг завдань, які ми ставимо перед ними. Ми надали їм текст, протягом кількох годин додатково пояснювали, як працює наша система і що ми пропонуємо, на які ключові моменти звертаємо увагу і просимо їхньої підтримки", — сказала Н.Южаніна в кулуарах Українського сніданку, організованого Фондом Віктора Пінчука в Давосі.

"Ми чекаємо на реакцію Єврокомісії найближчим часом. Нам важливо, щоб там розуміли, що це за проект, і підтримували його", — додала вона.

Як повідомлялося, концепція НБФБ передбачає введення до підслідності майбутнього правоохоронного органу привласнення, розтрати та заволодіння державними коштами, а також шахрайства з податком на додану вартість (ПДВ). Також до сфери повноважень бюро пропонується віднести розслідування фіктивного підприємництва, нецільового використання держкоштів, ухилення від сплати податків.

При цьому законопроект про податок на виведений капітал Н.Южаніна розраховує доопрацювати значно раніше.

"Я ставлю перед собою завдання за наступний тиждень продуктивно доопрацювати законопроект, оскільки ми товчемося на одному місці. Текст треба значно доопрацювати. Він має бути змінений практично наполовину. Як з'ясувалося, Міністерство фінансів не розробило розділу прикінцевих положень про внесення змін до інших законодавчих актів. А це — величезний обсяг роботи. Сподівалася, що ми до початку восьмої парламентської сесії зареєструємо законопроект. Можливо, нині це буде зробити складніше, але все-таки ми маємо намір робити це дуже швидко", — зазначила вона.

Водночас голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики вважає прикрим непорозумінням зарахування Латвії та Естонії до списку офшорних зон через те, що Україна розглядає механізм оподаткування прибутку на виведений капіталу, який там діє, як нульову ставку податку на прибуток.

"Сподіваюся, що Естонія та Латвія докладуть усіх зусиль, щоб довести, що це не так. Податок на виведений капітал зі ставкою 18% або 20% не може вважатися нульовою ставкою, як вважає наш Мінфін. Я сюди прибула з Вільнюса, де зустрічалася з в. о. міністра фінансів Литви і главою фіскальної служби та митниці. Ми обговорювали ці питання. Вони висловили здивування: адже вони "наздоганяють" навіть найдрібніших підприємців. Якщо ж екстраполювати це на нашу країну, то можна сказати, що вони перевіряють кожного таксиста, чи сплачує він податки. Найближчим часом ця ситуація має бути виправлена, оскільки така ситуація не відповідає дійсності", — зазначила Н.Южаніна.