На Всесвітньому економічному форумі один з головних блокчейн експертів у світі Дон Тапскотт представив світову блокчейн карту з 14 країнами

У Давосі на Всесвітньому економічному форумі представили блокчейн карту світу, на якій були позначені 14 країн-лідерів з впровадження технології. До списку увійшла Україна. Про це повідомляє радник голови Держагентства з питань електронного урядування України Костянтин Ярмоленко на своїй сторінці в Facebook, передає УНІАН.

"Зараз у швейцарському Давосі проходить легендарний Всесвітній економічний форум (WEF). Україна на ньому представлено двома топовими темами. Очевидно — сільське господарство і друга тема вперше на WEF — технологія блокчейн а тепер час для сенсації! Один з головних блокчейн експертів у світі і автор бестселера "Революція блокчейн" Дон Тапскотт (Канада) під час форуму представив світову блокчейн карту з 14 країнами — лідерами щодо впровадження цієї проривної технології. Україна потрапила до 14 світових блокчейн лідерів! ", — написав Ярмоленко.

За словами Ярмоленка, рейтинг лідерів увійшли США, Канада, Бразилія, Австралія, Ізраїль, Дубай, Грузія, Естонія, Великобританія, Франція, Німеччина, Швеція і Китай.

Він зазначив, що разом з ЄБРР протягом трьох тижнів в Раді буде представлений спільний законопроект про блокчейн.