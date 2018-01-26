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Пятница, 26 января 2018 15:45

Україна потрапила до 14 світових блокчейн-лідерів

Україна потрапила до 14 світових блокчейн-лідерів

На Всесвітньому економічному форумі один з головних блокчейн експертів у світі  Дон Тапскотт представив світову блокчейн карту з 14 країнами

У Давосі на Всесвітньому економічному форумі представили блокчейн карту світу, на якій були позначені 14 країн-лідерів з впровадження технології. До списку увійшла Україна. Про це повідомляє радник голови Держагентства з питань електронного урядування України Костянтин Ярмоленко на своїй сторінці в Facebook, передає УНІАН

"Зараз у швейцарському Давосі проходить легендарний Всесвітній економічний форум (WEF). Україна на ньому представлено двома топовими темами. Очевидно — сільське господарство і друга тема вперше на WEF — технологія блокчейн а тепер час для сенсації! Один з головних блокчейн експертів у світі і автор бестселера "Революція блокчейн" Дон Тапскотт (Канада) під час форуму представив світову блокчейн карту з 14 країнами — лідерами щодо впровадження цієї проривної технології. Україна потрапила до 14 світових блокчейн лідерів! ", — написав Ярмоленко. 

За словами Ярмоленка, рейтинг лідерів увійшли США, Канада, Бразилія, Австралія, Ізраїль, Дубай, Грузія, Естонія, Великобританія, Франція, Німеччина, Швеція і Китай. 

Він зазначив, що разом з ЄБРР протягом трьох тижнів в Раді буде представлений спільний законопроект про блокчейн. 

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